Juventus, per Todibo serve il sacrificio di Huijsen: non convocato

La Juventus è a caccia di un nuovo difensore centrale da regalare a Thiago Motta. Il rinforzo non sarà Riccardo Calafiori, che il nuovo allenatore bianconero ha rilanciato a Bologna nella passata stagione. Infatti il nazionale italiano classe 2002 scuola Roma è destinato all'Arsenal, che investe 40 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per il suo cartellino.



TODIBO - Il prescelto è Jean-Clair Todibo. Cristiano Giuntoli ha già in tasca l'accordo col calciatore e si è messo al lavoro per trovare un'intesa anche con il Nizza, ripetendo il percorso già effettuato col centrocampista Khéphren Thuram, già arrivato a Torino. Todibo era stato praticamente ceduto al Manchester United, ma il trasferimento non si è potuto concretizzare perché avrebbe violato le norme Uefa sulle multiproprietà, visto che Jim Ratcliffe è proprietario del Nizza e azionista del club inglese. Così i Red Devils hanno virato sul 18enne Leny Yoro del Lille, soffiato al Real Madrid per ben 62 milioni di euro.



HUIJSEN - Per finanziare l'acquisto di Todibo, la Juventus ha deciso di sacrificare sul mercato in uscita Dan Huijsen. Rientrato dal prestito alla Roma, il difensore classe 2005 non è stato convocato per il ritiro di Herzogenaurach in Germania. Dove Stoccarda e Wolfsburg hanno messo gli occhi su di lui, già al centro di un interesse da parte del Paris Saint-Germain.