: concentrato e attento su ogni intervento, non può nulla sul gol di Abraham.si addormenta e regala una ripartenza sanguinosa alla Roma. Nel complesso, non una prestazione che resterà agli annali.: applicazione tattica maniacale per il danese. È sempre al posto giusto nel momento giusto. (Dal 28’ stnon legge il movimento di Abraham in area sul gol del vantaggio romanista)duello intenso con l’amico Abraham, rimedia un giallo pesante perché era in diffida.: partita da dr. Jekyll e mr.Hide per il francese. Nella prima frazione è un fattore che preoccupa la Roma, nella seconda sbaglia qualche tocco di troppo.: più quantità che qualità per il numero 8 rossonero che sembra un po’ stanco.: salva un gol già fatto su Spinazzola con una scivolata da difensore centrale. Accompagna di più la manovra offensiva con qualità e intensità. Fondamentalegioca qualche metro dietro Bennacer, da regista offensivo. Soffre la fisicità della Roma nella sua zona di campo e non trova uno dei suoi proverbiali guizzi. (Dal 10’ st: è in una condizione fisica straripante. Tutte le azioni del Milan nel secondo hanno la sua finalizzazione. Trova il secondo pesante della stagione dopo quello segnato al Maradona contro il Napoli)l’interpretazione del ruolo di trequartista oggi per l’algerino non è stata ottimale. Tiene tanto il pallone e sceglie di andare alla conclusione da distanze siderali. (Dal 28’ st: un paio di giocate di qualità, prova a metterci anche più cattiveria ma perde il duello fisico con Mancini nell’azione che porta al gol della Roma).nel nostro campionato sembra fare un altro sport. Suo l’arcobaleno che Saelemaekers trasforma nel gol del pari.poco nel vivo del gioco. (Dal 43’ st: un punto importante per la classifica e per proseguire il momento positivo.