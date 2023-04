Il primo scontro lungo l'asse Roma-Milano di questa 32esima giornata di Serie A vedrà Roma e Milan affontarsi sabato 29 aprile 2023 a partire dalle 18 allo Stadio Olimpico della Capitale. Una gara letteralmente fondamentale nella corsa per un piazzamento in Champions League con le due formazioni oggi appaiate al 4° posto entrambe con 56 punti all'attivo, ma che arrivano alla gara con umori opposti.



Pioli oltre alla qualificazione in semifinale di Champions ha poi ritrovato una vittoria netta (e con super Leao) contro il Lecce dopo due pareggi consecutivi. Mourinho, al contrario si è arenato a Bergamo contro l'Atalanta, rimettendo nei giochi Champions la squadra di Gasperini e con una grande emergenza infortuni da gestire e un Dybala a forte rischio.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Milan, con calcio d'inizio alle 18 di sabato 29 aprile 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.