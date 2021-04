Antonio Mirante, portiere della Roma, parla a Sky Sport prima della partita con il Torino: "​Dobbiamo accantonare l’euforia dell’Europa League, dobbiamo scindere le due cose, affrontiamo una squadra in salute e con ottimi giocatori. Ci aspettiamo una partita difficile”.



SULLA CHAMPIONS - “Dobbiamo cercare di pensare a noi, dobbiamo vincerne il più possibile e sperare in un passo falso di chi sta sopra. Torino deve far punti? In questo momento della stagione tutti hanno necessità di fare punti".