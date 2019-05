Dieci partite giocate in Serie A – le ultime otto tutte consecutive con Raneri – con ben sei cleansheet all’attivo, ossia il 60%, per Antonio Mirante. Un numero confermato dal profilo twitter di Opta, che spiega come Mirante diventa con questa sorprendente statistica il portiere dei top cinque campionati europei con la miglior percentuale di clean sheet. Nel calcolo vengono considerati soltanto gli estremi difensori con minimo cinque presenze.