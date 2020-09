Antonio Mirante si è preso la porta della Roma. Ieri ha convinto a Verona e Pau Lopez ora dovrà giocarsi davvero il posto: “La scelta è stata naturale tra Pau Lopez e Mirante, non forzata”, ha detto Fonseca che ha anche coinvolto nella decisione il preparatore dei portieri. Non è da escludere la cessione di Pau Lopez già in questa finestra di mercato.