Antonio Mirante, portiere della Roma, parla a Roma Tv prima della sfida da ex con il Bologna: "Che sensazioni ho? Beh, il Bologna è una squadra a cui sono legato. Sono in un momento di salute, per noi è un test importante e si avvicina un mese decisivo in cui dovremo dare un'impronta al nostro campionato. Oggi sarà una partita fondamentale. Bologna è una piazza passionale, che ti dà tanto come calciatore, non hanno fatto bene nel girone d'andata. Con il nuovo allenatore hanno dato una sterzata importante, con una vittoria a San Siro e il pareggio contro il Genoa, è una squadra in salute che ci metterà sicuramente in difficoltà. Dobbiamo fare il nostro per prendere i tre punti che sono il nostro obiettivo. Davanti hanno fatto dei buoni risultati, onestamente credo però che dobbiamo pensare a noi stessi".