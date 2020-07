Antonio Mirante, portiere della Roma, parla a Sky Sport al termine della partita persa dai giallorossi 2-0 contro l'Udinese: "Vorrei avere la ricetta per capire come se ne esce. Non è facile adesso, giocando ogni tre giorni è complicato preparare le partite. Ma dobbiamo fare gli uomini, facendo il nostro lavoro con coraggio. Nei momenti duri bisogna dare più di quello che abbiamo dentro. In questo momento dobbiamo tirare fuori più degli altri, approcciandoci bene alle partite. Oggi non l'abbiamo fatto, poi l'espulsione ha complicato il match. In dieci abbiamo fatto meglio che in undici, poi negli ultimi minuti eravamo abbastanza cotti e abbiamo subito il secondo gol".



SULLA DECISIONE DI TORNARE A GIOCARE - "Non era neanche facile carpire l'opinione di tutto, perché un giorno c'era sensazione che si potesse riprendere e qualche giorno dopo c'era scetticismo. Questo creava diverse sensazioni, diverse l'una dall'altra. Nel momento in cui si decide di giocare, scuse non se ne devono trovare. Tutti hanno avuto le stesse difficoltà e tutti hanno gli stessi problemi. Non serve appellarci a questo".