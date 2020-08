Il portiere dellaAntonioè il calciatoreA renderlo noto è lo stesso estremo difensore, tramite una storia sul proprio profilo Instagram.Queste le sue parole: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test del Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.