Henrikh Mkhitaryan, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Gent: "Avevamo vinto l'andata soltanto uno a zero, non era una partita facile, ma dovevamo venire qui a giocare la nostra gara. Il campo non ci ha permesso di giocare bene, c'è da considerare anche che avevamo giocato tre giorni fa. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, abbiamo pareggiato ma la cosa più importante è la qualificazione".



AVVERSARIO DIFFICILE - "In queste competizioni non ci sono squadre facili da affrontare, tutti sanno giocare a calcio e sono in grado di difendere e attaccare. Non è facile giocare contro nessuna squadra".



MEGLIO ESTERNO O AL CENTRO? - "Per me è uguale, la cosa più importante è giocare e far bene per la squadra. Voglio giocare, vincere, segnare e fare assist, aiutando la squadra a vincere le partite".