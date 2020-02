Roma e l’Arsenal non trovano un punto d’incontro sul futuro di Mkhitaryan. L’armeno, complice una stagione costellata da infortuni, potrebbe tornare a Londra a fine stagione. Come riporta il The Sun, i Gunners per il riscatto chiedono ai giallorossi 20 milioni di sterline. Una cifra ritenuta troppo alta a Trigoria. L’offerta romanista al momento è di 8,5 milioni di sterline anche perché Mkhitaryan ha il contratto in scadenza nel 2021 e per questo motivo la Roma non sarebbe disposta ad alzare troppo il tiro.