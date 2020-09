Il fantasista giallorosso Henrikh Mkhitaryan parla a Roma TV prima della sfida con il Verona: "Cosa mi aspetto dalla stagione? E' una nuova pagina e posso dire che siamo concentrati per partire forte, dobbiamo essere fiduciosi per vincere oggi e guadagnare più fiducia per le prossime. L'obiettivo resta vincere un trofeo, non ci siamo riusciti lo scorso anno ma quest'anno abbiamo una squadra forte e possiamo provarci. Io leader? Sono un giocatore a cui piace segnare e fare assist, mi piace aiutare la squadra. Se sono un leader, non lo dico. Dove preferisco giocare? Non importa".



A Dazn, poi, ha aggiunto: "Dzeko? Sta con noi, l'ho visto bene. Poi domani è un altro giorno".