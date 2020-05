Henrikh Mkhitaryan racconta la sua avventura a Roma in un'intervista fatta dall’Ambasciata italiana in Armenia. L'armeno spera di restare anche se il riscatto dall'Arsenal non è per niente scontato: “Dal primo giorno che sono arrivato a Roma mi sono trovato bene, con la squadra, la città, era tutto fantastico. Ovviamente sarebbe bello restare qua. L’obiettivo principale è la Champions, e ovviamente giocare e vincere dei titoli. l trequartista conclude: “I tifosi sono pazzi, che soddisfazione giocare per loro. Ogni volta che mi alleno penso alla mia famiglia”