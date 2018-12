La Roma comprerà. È questo l'esito sostanziale del vertice che il ds Monchi ha avuto a Boston con il presidente James Pallotta. Entrare in Champions League è una priorità, la classifica è corta e, per questo, la squadra che ha e avrà a disposizione Eusebio Di Francesco (se resterà lui in panchina) potrà essere rinforzata.



UN COLPO A CENTROCAMPO - La rosa non sarà toccata, e a parte qualche cessione "minore" come quelle di Karsdorp (prestito verso l'Olanda), Marcano e Coric non ci saranno addii importanti come quelli, più che chiacchierati di Under e Manolas. Eventuali stravolgimenti saranno rimandati alla prossima estate e, al contrario, saranno aggiunte forze fresche soprattutto a centrocampo, il reparto che è stato individuato da tutto lo staff come quello in cui c'è necessità di intervento immediato.



PROFILO GIOVANE - Non ci sarà il super colpo o il super investimento, ma solo un innesto possibilmente futuribile. Il profilo è tracciato: serve un centrocampista giovane, con qualità da mezzala e fisico da interditore. Secondo il Corriere dello Sport i profili individuati sono ad oggi due. Il primo è Julian Weigl, classe '95 che non sta trovando spazio nel Borussia Dortmund. Piace anche al Milan e Monchi sta lavorando a un prestito magari di 18 mesi. Il secondo è Sander Berge, classe '98 norvegese del Genk che in Belgio paragonano a Milinkovic-Savic, anche lui arrivato in Italia proprio da lì. Lo aveva visionato più volte la Fiorentina, Monchi proverà il sorpasso. La strategia di mercato è tracciata.