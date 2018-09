Tra gli invitati all’evento di presentazione del libro di Francesco Totti anche Monchi, che adesso lo sta accompagnando in questa prima vita da dirigente. Il ds spagnolo è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport.



L’emozione del Colosseo?

Sono un privilegiato, è stata una serata bellissima piena di cose belle. L’arrivo mio a Roma mi ha portato queste cose, sono soddisfatto di essere qui ed aver vissuto un pezzo della carriera di Francesco da calciatore e ora di lui come dirigente.



Potrà aiutare tanto i giovani.

Sarà un potere per il futuro della Roma, accompagnando chi arriverà e anche i giocatori importanti.



Il significato del derby.

È una cosa diversa. Ho vissuto tanti derby a Siviglia, vale più di tre punti. È la vittoria del cuore, del tifosi. Siamo 11 in campo ma tanti cuori.