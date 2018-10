Il ds della Roma Monchi è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Viktoria Plzen, valida per il secondo turno dei gironi di Champions League: "Kolarov che gioca infortunato? è un bel segno, parliamo di un giocatore che ha tanta forza nello spogliatoio, è un messaggio per tutti: è un segnale importante per capire in che direzione andare per trovare la strada giusta. A volte si parla di tatticismi, ma è importante anche l'atteggiamento, avere testa significa essere pronti in ogni momento, un professionista ha anche pressione, il calciatore non si dimentica come si gioca, ma la testa è importante. Kluivert? Abbiamo un esempio importante con Under, che ha avuto un percorso simile. È un ragazzo intelligente, ha capito che una cosa è giocare nel campionato olandese, un'altra è giocare nella Roma. Il mister sta gestendo molto bene il suo percorso, è il secondo olandese più giovane all'esordio in Champions: non dobbiamo avere fretta, diventerà un giocatore importante, ma servirà pazienza. Tutti abbiamo dovuto fare delle riflessioni e cambiare qualcosa, il mister ha gestito bene un momento difficile, è stata importante la nostra unione: abbiamo capito che dovevamo trovare la strada giusta tutti insieme, manca ancora un po', ma stiamo uscendo dal periodo negativo".