Intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta, il ds della Roma Monchi ha parlato della cessione di Kevin Strootman al Marsiglia: "Strootman è forte, ha giocato tante partite anche lo scorso anno. Questa è stata una decisione presa tutti insieme, giocatori, società e allenatore. Non voglio entrare nella questione tecnico-tattica-economica: chi va via è anche perché vuole, nessuno mette una pistola alla testa dicendo di andare via".