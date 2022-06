Il sogno è Rodrigo De Paul come riportano anche La Gazzetta dello Sport e il Messaggero. L'alternativa che costa la metà, invece, porta al nome di Marcel Sabitzer, austriaco, 28 anni, ex Lipsia, che nel Bayern Monaco in questa stagione ha giocato un migliaio di minuti e quindi può essere ceduto, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, per una cifra intorno ai 15-20 milioni.