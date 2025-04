Roma: Montella è la prima scelta per la panchina, ma c'è un problema. Ranieri pensa anche ad altri tre nomi

La prima scelta di Claudio Ranieri per la panchina della Roma dell'anno prossimo è Vincenzo Montella: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attuale commissario tecnico della Turchia è il preferito dai Friedkin e dall'attuale allenatore, destinato a diventare dirigente, per tornare nella Capitale da capo tecnico, dopo l'esperienza da allenatore dei giovanissimi dal 2009 al 2011 e i quattro mesi da febbraio a giugno in prima squadra, dopo l'esonero proprio di Ranieri.Prima scelta dunque, ma non facile da raggiungere: la Roma aveva già pensato a lui quest'anno, dopo l'addio burrascoso a Juric, ma l'Aereoplanino non voleva lasciare la panchina della Turchia, con cui sta raggiungendo ottimi risultati. “Siamo molto, molto vicini": così Ranieri ha parlato della nomina del nuovo allenatore giallorosso, che lo sostituirà alla guida tecnica della squadra al termine di questa stagione.

Tra i possibili candidati alternativi, qualora Montella decida di voler disputare le qualificazioni e l'eventuale Mondiale alla guida della Turchia, nelle ultime ore è spuntato il nome di Patrick Vieira, attuale tecnico del Genoa, con un contratto fino al 2026: l’ex calciatore francese fa parte della short list presentata al presidente, come confermato anche da Sky Sport. Gli altri nomi in lista sono Maurizio Sarri e Stefano Pioli, entrambi ex laziali.