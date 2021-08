Alla vigilia dell'esordio stagionale dellaha parlato in televisione della partita diin casa del. Fra i temi affrontati anche il mercato. Di seguito le sue parole."Ogni competizione, ogni partita è importante, non fa nessuna differenza. Domani è Conference, se dopo domani sarà Coppa Italia la priorità diventa la Coppa Italia.. Penso più alla squadra che a me stesso. Abbiamo lavorato tanto noi in campo ma anche dirigenza, proprietà, scout e meritiamo di iniziare bene. Ricostruire non è mai facile.Ci aspettano due partite toste ma faremo tutto il possibile per arrivare ai gironi. I tifosi turchi non saranno una scusa prima della partita. Poi tutti trovano scuse dopo la partita se le cose non andranno bene. Abbiamo anche 5 ragazzini della primavera e mi fa molto piacere. Ho giocato tanto volte con Galatasaray, Fenerbahce, mai con il Trabzonspor, e so come sono i tifosi turchi, ma dopo aver giocato tanto tempo senza pubblico, un po’ di tifo anche se avversario fa piacere.La società ha fatto uno sforzo tremendo sul mercato. Ci sono ruoli dove non è perfetta la rosa. Mi piacerebbe un giocatore che possa dare esperienza equilibrio e qualità, ma abbiamo dovuto prendere terzino sinistro e attaccante e sono molto felice del lavoro della società. Se non lo faremo adesso lo faremo a gennaio, se non lo faremo a gennaio lo faremo l’anno prossimo. È difficile per tutte, o meglio per quasi tutte…."