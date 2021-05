L'indiscrezione ha del clamoroso, ma potrebbe aprire scenari impronosticabili per la Roma. Secondo La Stampa, José Mourinho ha chiamato in questi giorni Cristiano Ronaldo per sondare la possibilità di vederlo in maglia giallorossa. L'idea da cui è partito l'allenatore portoghese (che con CR7 condivide lo stesso agente, Jorge Mendes) è che la Roma garantirebbe all'asso della Juventus la possibilità di mantenere la residenza fiscale in Italia e quindi di continuare a godere delle agevolazioni sugli introiti guadagnati all'estero per cui sta pagando un forfait di 100mila euro allo stato.