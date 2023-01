Josè Mourinho ha parlato così dopo la qualificazione della Roma ai quarti di Coppa Italia: "La Roma dà sempre il massimo, e da bambino ho imparato che quando dai il massimo hai fatto tutto. Mi sono solo dispiaciuti i fischi a Zaniolo, faccio un appello alla gente chiedendo di non fischiare più i miei giocatori perché danno veramente il tutto per tutto - ha detto a Mediaset - Pellegrini ha qualche problema e ho voluto risparmiarlo, vedremo domani come starà. Potevo mettere subito un ragazzino, ma ho deciso di lanciare Paulo perché lui è un'altra cosa rispetto agli altri, ha un profumo diverso. Gli scontri in autostrada? Io alleno, e secondo qualcuno anche male".