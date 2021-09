La Roma è primo, a punteggio pieno, al pari di Milan e Napoli. Il centrocampo, in questo momento, è il reparto più caldo, con Veretout, Cristante e Pellegrini trascinatori. Ma è proprio lì che si aspetta un regalo, a gennaio, lo Special One: il nome che si continua a seguire è quello di Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach.