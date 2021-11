José Mourinho, allenatore della Roma, prima della sfida contro il Torino è intervenuto al microfono di Dazn: "Contro squadre come il Torino di Juric dobbiamo giocare alla nostra maniera, portando il gioco in un'area di campo per noi confortevole".



Il 3-5-2 è dovuto al fatto che Vina e Calafiori non sono ancora pronti per giocare?

"Calafiori non è pronto per giocare, Vina non è pronto. Un po' come Smalling a Genova. E' bello ritrovarli, averli con noi, ma per Vina è troppo presto".



Perché Diawara titolare?

"Perché no? E' sempre questa la questione. Cristante e Veretout sono due giocatori che hanno giocato sempre, per due motivi diversi oggi non sono disponibili. In quella posizione lì ho Mancini che è un difensore, può giocare lì ma è un difensore. Ho Diawara e ho Darboe".