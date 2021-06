Dopo l'addio al Real Madrid il telefono di Sergio Ramos squilla a ogni ora del giorno e della notte: proposte, sondaggi, idee. Tra le tante chiamate ce n'è stata anche una di Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma che ha allenato lo spagnolo nelle Merengues e che vorrebbe portarlo in giallorosso. L'operazione però è complicata per via degli alti costi d'ingaggio.