José Mourinho chiama Nicolò Zaniolo. Lo scrive il corrieredellosport.it, col nuovo allenatore della Roma che ha contattato telefonicamente il talento giallorosso, che si sta riprendendo dalla rottura del legamento crociato: "Ciao Nicolò, sono José. Aiutami a vincere, con te sarà più facile". Il 22 romanista è Pontremoli, dove si sta allenando sotto gli occhi di Gian Luca Bisciotti, uno specialista che lo Special One conosce bene, in quanto hanno lavorato insieme all'Inter ai tempi del triplete.



Zaniolo è al lavoro per farsi trovare pronto al raduno del 6 luglio, col giocatore che sbarcherà a Trigoria già il 27 giugno per ultimare il lavoro personalizzato. Tirato a lucido per Mou, il piano di Zaniolo; vince con Zaniolo, quello di Mou.