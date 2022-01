: "E' importantissima, abbiamo dominato per tutta la gara e poteva finire anche quattro o cinque a zero - ha detto a Dazn - Siamo riusciti a controllare la partita, ma è vero che abbiamo rischiato anche molto sull'occasione di Joao Pedro; Rui Patricio ha fatto una grande parata. In questi casi, di solito, quando si domina, non si sente la pressione; ecco, io l'ho sentita fino alla fine perché abbiamo rischiato di non vincerla.- "Ci sarebbe bisogno di più Oliveira in campo, ci servono giocatori di esperienza e personalità che sanno cosa fare in determinati momenti della gara. Sergio non è un regista alla Pjanic, ma sicuramente un giocatore del quale avevamo bisogno. Così come Maitland-Niles, un'opzione in più sulla fascia e se oggi non ce l'avessimo avuto saremmo andati in difficoltà perché Karsdorp è venuto in panchina ma senza allenamento".- "E' stato il migliore in campo per noi, ha fatto una gran partita e mi ha dato soddisfazione. C'è stato un momento della stagione nel quale ha avuto difficoltà, io sono stato duro con lui ma nonostante questo ha continuato a lavorare con tranquillità e umiltà. E oggi ha fatto un'ottima partita, sia lui che Mancini. Con la Juventus avevamo sbagliato qualcosa, in settimana abbiamo lavorato sugli errori e oggi sia Veretout che Sergio Oliveira hanno fatto bene quello che ho chiesto loro".- "E' difficile chiedergli di più, da lui voglio profondità e velocità ma non posso pretendere freddezza di fronte alla porta o all'avversario".- "Ha un po' di frustrazione e non sa nasconderla, a questo livelli soffre un po' ".- "Ha bisogno di fiducia per fare gol, ha fatto una partita positiva. Ha avuto un'occasione importante su assist di Felix, in quella situazione per me doveva calciare di prima. Spero che prima o poi arriverà una partita nella quale riusciremo a fare tanti gol".- "Abbiamo fatto fatica a vincere col Cagliari e ricordo partite perse con Bologna e Venezia, non è scontato vincere contro queste squadre. Oggi era fondamentale, e i ragazzi hanno mostrato sacrificio".