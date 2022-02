Le picconate di Mourinho complicano il lavoro di Tiago Pinto sul mercato. L'allenatore portoghese critica pubblicamente i propri calciatori, facendoli perdere di valore. A gennaio hanno lasciato Trigoria i vari Villar, Reynolds, Calafiori e Borja Mayoral (tutti ceduti in prestito).



A fine stagione saranno in uscita Ibanez, Kumbulla, Veretout, Diawara, Perez e Shomurodov. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan potrebbe non rinnovare il contratto e salutare i giallorossi.