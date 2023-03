Grazie allo 0-0 con la Real Sociedad la Roma si è qualificata ai quarti di finale. A decidere la doppia sfida sono state le reti di El Shaarawy e Kumbulla nella gara d’andata all’Olimpico. Nel post partita di ieri però Josè Mourinho ha lanciato anche una frecciatina alla Uefa e al regolamento delle competizioni europee: “Alcune squadre non ci dovevano stare, chi è eliminato da una competizione dovrebbe andare a casa” ha detto Mou riferendosi al sorteggio in programma oggi alle 13 (visibile su Sky Sport e Dazn).



REGOLAMENTO - Mourinho, probabilmente ce l’aveva con il regolamento secondo il quale la terza classificata di ogni girone di Champions League retrocede in Europa League. Quest’anno, le squadre scivolate dalla Champions sono state: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia e Juventus. Di queste sono rimaste ancora in corsa Bayer, Siviglia e Juve.