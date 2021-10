C'è un pezzo di Totti nella Roma che vola a Cagliari. JNel giorno della polemica surreale nata dalle parole di Cassano ("tra vent'anni non se lo ricorderà più nessuno"), l'agenzia dello storico capitano romanista riesce a piazzare il primo assistito tra i grandi della Roma. Si tratta di Cristian Volpato, italo-australiano già numero 10 (come Francesco) nella Primavera, che è partito questo pomeriggio insieme ai compagni e sarà a disposizione per il match di domani viste le nuove esclusioni di Villar, Diawara, Mayoral e Reynolds.