Il 2-2 con doppia rimonta sulla Salernitana certifica l'abbandono della Roma dalla corsa Champions. La seconda coppa in due anni però darebbe l'alloro definitivo a Mourinho che ieri si è tolto qualche sassolino: "Fare la Champions con 7 milioni di euro spesi sul mercato non è un miracolo, ma è Gesù Cristo che è arrivato a Roma ed è andato a fare una passeggiata in Vaticano. Io non ho mai parlato di Champions, non vendo fumo. Pinto lo ha fatto? E' un suo problema, abbiamo diverse opinioni sulla questione anche se andiamo d'accordo".