Oltre a Xhaka ​la Roma resta ancora vigile sulla situazione di Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Lipsia piace da tempo al tecnico giallorosso Mourinho e potrebbe lasciare la Germania, visto il contratto in scadenza a giugno del 2022. A contribuire all'eventuale addio dell'austriaco, stando a quanto riporta il portale 'The Athletic', ​c'è anche la volontà da parte del CEO dei tedeschi Mintzlaff di ridurre la rosa in vista della prossima stagione. La valutazione di Sabitzer si aggira intorno ai 17,5 milioni. Sul giocatore, però, c'è la forte concorrenza del Tottenham.