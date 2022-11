José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Ludogorets, fondamentale per il passaggio ai playoff per gli ottavi di Europa League: "Partita veramente difficile, il Ludogorets sa giocare. Hanno gente con creatività e velocità, non è una squadra facile. Nel secondo tempo abbiamo rischiato tutto, le caratteristiche di Zaniolo ci hanno dato tanto. Dobbiamo giocare meglio e gestire meglio, nei playoff ci saranno squadre di livello superiore".



PROTAGONISTI - "Atteggiamento? Sono tutti impeccabili. I tifosi devono però rispettare di più Vina, fuori casa è un giocatore importante. Volpato? Il suo prossimo step sarà poter giocare quando la squadra deve pure difendere, non lo ha ancora imparato. Senza palla è dura".



GIOVANI - "Mi fa piacere metterli, ma devono essere preparati. Non vanno fatti giocare solo per statistica. Volpato ha giocato quando avevamo bisogno di gol, è un po' anarchico ma è uno che crea. Deve imparare a giocare da un punto di vista difensivo, il raddoppio ancora non esiste nel suo vocabolario".



PROSPETTIVE - "Continuare in una competizione così è fondamentale. Magari non abbiamo le condizioni per arrivare alla festa dell'anno scorso, però vediamo. Andare in Conference da favoriti con squadre come Fiorentina e Lazio non sarebbe stata la stessa cosa. Ora siamo felici, domenica ci divertiremo"