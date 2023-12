Josèha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium, rilasciando un'intervista totalmente in portoghese, in polemica dopo quanto successo negli ultimi giorni: "Volevo ringraziare la proprietà e Pinto per il sostegno delle ultime ore. Vittoria importante, meritata, anche quando eravamo sotto. Sono felice per i giocatori e i tifosi. Voglio dedicare una parola al mio assistente, Foti. Parlo portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere certi concetti, quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per rendere ai massimi livelli. Rispetto a ciò che ha destato malumore tra i tifosi e i tesserati del Sassuolo quando non abbiamo restituito un pallone, c'è un giocatore nel Sassuolo che non ce l'ha (Berardi, ndr)".Poi in conferenza, ancora in portoghese:"Sono molto contento della squadra. È stata una grande partita, anche quando la squadra era in svantaggio, che era un risultato che mi lasciava frustrato ma ero ottimista. La squadra è sempre stata ben presente in campo, il feeling è sempre stato positivo, anche a seguito delle conversazioni con la proprietà e la squadra, ma la vittoria di oggi è dei giocatori e di questi tifosi incredibili. Sono contento della reazione. Per l'arbitro, sebbene non possa pensare che in una partita in cui ci sono stati degli episodi come un rosso e un rigore, sarebbe stato facile dire che la prestazione era stata buona ma è vero, è quello che penso, mentre in altre partite aveva mostrato qualche lacuna. Oggi il Sassuolo ha cambiato atteggiamento e resta sempre una squadra difficile da affrontare ma sono contento della mia squadra"."Oggi posso finalmente dire che la squadra ha mostrato lo stesso atteggiamento per tutta la partita: abbiamo iniziato bene e terminato bene. Voglio controllare i numeri ma ho la sensazione netta che abbiamo dominato la partita contro una squadra eccellente. Non ero scontento di Karsdorp e Bove ma ho ritenuto che il risultato richiedesse di energie diverse con Azmoun e Kristensen che in effetti si è proiettato in fase offensiva come gli avevo chiesto e per un ragazzo straordinario che si è reso protagonista rende felice tutti noi"."Aspettiamo il risultato di Napoli-Inter per vedere se finiremo la giornata in zona Champions. Io voglio sempre che l'Inter vinca, oggi ho un motivo in più, ma è evidente che il Napoli ha le qualità per vincere e in quel caso resteremmo al 5° posto. Noi abbiamo fatto il nostro e se alla fine della giornata saremo quarti o quinti non toglierà nulla alla nostra allegria per una vittoria sofferta. Anch'io sono stanco. Questa è una vittoria importante, merito di un ragazzo, che è un allenatore straordinario come Salvatore Foti"."Lorenzo è il nostro capitano, è un giocatore fondamentale per noi, e quando non c'è perché è infortunato è sempre un problema però è tornato da poco e per me necessita di lavorare ancora per tornare in condizione. Io ho ritenuto che la condizione non fosse sufficiente ancora nelle ultime due partite, oggi è entrato bene e abbiamo visto il Lorenzo che conosciamo e di cui abbiamo bisogno. Da fuori questo potrebbe essere visto come un problema ma non è così perché Bove è un giocatore importante e che dà molto in termini di pressing e credo che anche nel primo tempo la squadra abbia fatto bene ma ho preferito inserire Azmoun in una posizione ibrida e a volte gli dico che è un peccato che sia arrivato tra le mie mani a 28 anni perché ha una classe straordinaria e se avesse quel plus tattico potrebbe fare un salto di qualità. Quello della stabilità emotiva è un concetto importante nello sport, nell'alta competizione, ma evidentemente in italiano bisogna trovare una parola che spieghi meglio il concetto".