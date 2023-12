Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sassuolo-Roma, la penultima partita della domenica di Serie A:



Sassuolo-Roma (domenica ore 18)



Marcenaro

Assistenti Garzelli e Moro

Quarto uomo Ghersini

Var Di Bello

Avar Di Martino



42' - Colpo di testa di Mancini in area, proteste per un tocco di Boloca: il var controlla ma la prende con il volto.