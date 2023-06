Niente stop per Anthony Taylor da parte della Uefa, che giudica positiva la sua direzione di gara nella finale di Europa League vinta settimana scorsa ai rigori dal Siviglia contro la Roma a Budapest. Anzi, il presidente Ceferin ha invitato l'arbitro inglese con la sua famiglia alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter di sabato a Istanbul.



STANGATA IN ARRIVO - Intanto la Roma aspetta la squalifica di José Mourinho. Gli inquirenti hanno quasi un mese di tempo: la riunione per il primo grado è prevista a fine giugno, dopo le altre due finali (Conference e Champions) e la Nations League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per l'allenatore portoghese è molto probabile uno stop di tre o quattro turni da scontare nella prossima Europa League.