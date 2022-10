L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro il Betis in Europa League: "Loro hanno più qualità tecnica di noi e ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, ma noi abbiamo avuto più opportunità per segnare. Penso al palo di Zaniolo e all'incredibile parata su Cristante. Secondo me il risultato più logico era il pareggio, pur essendo stanchi e non avendo giocato una grande partita non meritavamo di perdere. Ora l'obiettivo è qualificarci come secondi".



"Zaniolo? Onestamente non ho visto, però sicuramente avrà fatto qualcosa. L'assistente era lì, peccato che non ha visto il secondo giallo di Pezzella che andava espulso".