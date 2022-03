José Mourinho, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Dazn prima del match con l'Udinese: "Che sensazioni provo a tornare in panchina in campionato? Non cambia tanto. Il lavoro principale è prima della partita. Quando sei in panchina forse più rilassato ma non cambia tanto. La Roma ha vinto senza di me? Per questo ha vinto".



Sulla partita: "Dopo la Conference abbiamo perso contro Verona e Venezia. Oggi è simile e per questo abbiamo deciso di fare questo per una bella partita".



Su Zaniolo e Pellegrini diffidati: "Non c’è derby a cui pensare oggi. Oggi dobbiamo giocare e pensare solo a questa. Non si pensa al derby. Non è facile, se pensiamo alle prossime due non va bene. Dobbiamo pensare ad oggi".