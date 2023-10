Ne scrivo dopo aver visto la sceneggiata, in due tempi, contro il Monza: al gol della Roma, quando gesti e parole nei confronti della panchina avversaria sono stati contenuti, e, poco prima della fine del recupero, quando Mourinho ha mimato il gesto del chiacchierare, quindi quello del frignare e l’arbitro lo ha opportunamente espulso., un giovane allenatore che, comunque, fa giocare la squadra meglio della sua, dicendo di non sapere chi sia e di non volere abbassare il livello,Non ha la stessa capacità del catalano, anche se possiede un maggiore carisma. Ha vinto ventisei trofei in carriera ed è riuscito ad imporsi a livello internazionale anche dove (Roma per esempio) il successo mancava da oltre mezzo secolo.tanto che Palladino, nelle interviste pre-partita, aveva parlato di lui come di un genio., ma così no, non va più bene.