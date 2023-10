Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Monza: "Io penso che il Monza non meritasse di perdere la partita, sono felice dei punti e di averli fatti in una situazione di difficoltà. Abbiamo patito fisicamente, soprattutto chi è andato in nazionale. Il Monza ha buoni giocatori e un allenatore bravo, abbiamo vinto all'ultimo. Partita di basso livello tecnico ma di livello emozionale alto. Distanza tra le punte? Senza Dybala e Pellegrini ci manca un collegamento, ho cercato di farlo con Aouar ma è diverso. Già giocato con due attaccanti puri, ma quando nessuno dei due è creativo e si abbassa diventa difficile. Loro sono chiusi ed esperti, Mari sembrava un albero. Mota e Vignato hanno fatto bene, abbiamo rischiato per vincere e abbiamo vinto. Alla palla di Azmoun ho pensato di non farcela, ma El Shaarawy ha feeling con il gol e con gli ultimi minuti. Se gli sono stato vicino? Meglio una verità brutta che una bugia bella, mi hanno detto di non preoccuparmi sia lui che Zalewski. Il rosso? Un gesto alla loro panchina, non ho detto niente di offensivo. L'anno scorso abbiamo giocato bene a Monza, ma dopo la partita qualcuno ha avuto brutte parole nei nostri confronti. Loro hanno fatto show e pressione sugli arbitri, possono essere più onesti. L'obiettivo? Quando ci saranno tutti l'obiettivo è mantenere l'equilibrio, non siamo molto veloci. Un pari o una sconfitta oggi era uguale".