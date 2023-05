Il mister della Roma José Mourinho ha parlato a DAZN prima della sfida esterna sul campo del Bologna: "Ho fiducia in quelli che saranno in campo, è gente che ha voglia di lavorare e di fare bene. Svilar gioca una partita all'anno, ma lavora sempre al meglio e merita di giocare. Missori? Non è un test, ma parte della sua crescita come a suo tempo Bove e Tahirovic. In panchina stanno anche giocatori come Pellegrini e Matic, che di solito giocano 90 minuti. Ho chiesto ad Arnautovic del suo infortunio e mi ha raccontato delle settimane difficili che ha vissuto".