Il prepartita di Sassuolo-Roma con le parole di Mourinho contro Marcenaro e Berardi fa ancora discutere a distanza di giorni e alla vigilia della sfida dei giallorossi alla Fiorentina.



DIFESA - Ieri l'allenatore portoghese è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chiné. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questi ha valutato le dichiarazioni, fuori luogo, e adesso dovrà prendere una decisione sulla situazione di Mou. I due hanno ripercorso insieme le dichiarazioni sotto indagine e la posizione del club che ha preparato un dossier per scagionarlo, puntando su altri episodi di critiche ai direttori di gara e sulla non perfetta conoscenza dell’italiano da parte del tecnico.



SANZIONE - José è recidivo e, per questo motivo, in casa Roma ci si attende l'arrivo del deferimento, ma è altamente probabile che le parti stiano lavorando al patteggiamento. La sanzione sarebbe difficilmente superiore ai dieci giorni: l’allenatore salterebbe quindi solo una partita.