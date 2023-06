José Mourinho verso una giornata di squalifica – e una multa - dopo le critiche rivolte all’arbitro Chiffi al termine della gara Monza-Roma dello scorso 3 maggio. Questo sembra essere l’orientamento del tribunale federale nazionale della Federcalcio, riunitosi questa mattina per analizzare la vicenda dopo un precedente diniego alla richiesta di patteggiamento con sola sanzione economica, giudicata non congrua. La Procura Federale aveva rinviato alla giornata di oggi la decisione sull’allenatore della Roma, attesa ufficialmente proprio nelle prossime ore.



IL RETROSCENA – Il club giallorosso ha lavorato da tempo per provare a patteggiare la richiesta di squalifica della Procura, cercando di uscire da questa spinosa situazione con una sola sanzione di carattere economico. Ma, per la realizzazione di questo scenario, erano state richieste scuse pubbliche dell'allenatore portoghese. Scuse che il tecnico giallorosso non ha ritenuto di dover fare, sostenendo come le sue proteste non mettessero in dubbio l’onestà dell’arbitro ma soltanto le sue capacità. In queste ore è attesa quindi la sentenza definitiva, con la pubblicazione del dispositivo.



IL PRIMO TURNO DI A ‘23/’24 - Nel primo turno di campionato, se lo stop allo Special One fosse confermato, si aprirebbe un caso per chi dovrà sedere in panchina: il giudice sportivo ha infatti già fermato il suo vice Foti, il collaboratore Michele Salzarulo e il preparatore dei portieri Nuno Santos, come riportato da Il Corriere dello Sport.