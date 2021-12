IlJosèha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Conference League contro il CSKA Sofia: "Come minimo ci dobbiamo dare la possibilità di arrivare primi e vincere. Sappiamo che non è facile, per me il CSKA è meglio del punto che ha. Anche contro di noi il risultato non era vero, la partita è stata difficile e sicuramente anche oggi sarà così ma cercheremo di vincere""Il risultato di domani no perché siamo già qualificati. Ovviamente decide il primo posto, noi vogliamo continuare a giocare questa competizione, ma domani possiamo definire solo primo o secondo posto. Ora la Conference avrà 8 squadre che scenderanno dall'Europa League, bisogna aspettare però non possiamo nascondere che vogliamo andare il più avanti possibile"."Abbiamo lasciato fuori tutti i giocatori che erano infortunati, non abbiamo recuperato nessuno per questa partita. Lasceremo anche qualcun altro fuori perché abbiamo tante partite e tanti giocatori con problemi e non possiamo rischiare con tutti. Giocheremo con la squadra più forte possibile. Avremo una struttura con 4-5 giocatori che giocano sempre. L'obiettivo non cambia: rispettiamo il Cska, ma vogliamo vincere"."Non penso di esser cambiato tanto. Sono passati tanti anni, ho la stessa passione e ambizione. Magari sono più tranquillo ed esperto per saper vivere momenti diversi che trovi durante una stagione. In quella stagione col Porto avevo il sogno di vincere la Champions, oggi la Conference. E' chiaro che sono due competizioni diverse, ma è quella dove siamo. Vincere la prima Conference sarebbe comunque storia, vediamo se sarà possibile".