L'allenatore della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa ha parlato di alcuni giocatori ceduti nell'ultima sessione di mercato: "Ovviamente mi piacerebbe avere qui Veretout, per fare un esempio, o un quarto o quinto difensore centrale. Mi piacerebbe avere qui Felix perché è un bambino che abbiamo preso dalla Primavera per farlo crescere".