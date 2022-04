Il mercato della Roma passerà da un nuovo regista, questo il desiderio di José Mourinho. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nomi in ballo sono quelli di Leandro Paredes, in uscita dal Psg, pista che però si è raffreddata nell'ultimo periodo e Xeka, portoghese del Lille. Inoltre, ci sarebbe anche un'altra opzione, non ancora svelata.