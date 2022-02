Il momento della Roma è delicato. In campo e fuori. Per questo motivo - secondo il Messaggero - il video che ritrae Zaniolo entrare in un locale nel post-gara di sabato, proprio a due passi dall’Olimpico, non è passato inosservato. Non tanto ai tifosi (subito pronti sui social a difenderlo) quanto al club. Formalmente sia Nicolò che El Shaarawy (che ha raggiunto il compagno un paio di ore dopo) essendo dotati di Green-pass rafforzato sono in un regime di auto-sorveglianza. I due saranno convocati dalla dirigenza. Possibile multa.