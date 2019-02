Ecco, a Firenze il «bon ton» è saltato completamente, ed a prescindere dal risultato finale. Troppa tensione, troppo nervosismo, tracimato soprattutto nella espulsione di Dzeko, che ha inchiodato la Roma alla goleada. Ma a colpire è stato in particolar modo la lite tra il centravanti e Cristante. Vistosa ed esageratamente lunga per essere la classica questione di campo. I labiali televisivi hanno raccontato di parole come «fenomeno» più volte reiterate, così come la simulazione di Dzeko stesso di tirare una pallonata al centrocampista. Com’è normale, la dirigenza ieri è intervenuta anche per richiamare tutti (non solo i due duellanti) a comportamenti più consoni allo stile del club, ma per il centravanti bosniaco è in arrivo anche una multa per l’espulsione, come peraltro da regolamento interno sottoscritto a inizio stagione.