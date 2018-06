Prepping for the game Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) in data: Giu 15, 2018 at 4:48 PDT

Di certo non è mai banale Radja Nainggolan. A poche ore dall'esordio del Belgio, il centrocampista escluso dal ct Martinez al Mondiale, ha pubblicato un video su Instagram che rappresenta proprio il Ninja a petto nudo davanti allo specchio del bagno. Mano sul cuore e inno cantato tra il serio e il faceto. Un modo originale per stare vicino ai suoi ex compagni di nazionale.