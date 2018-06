L'Inter fa sul serio per Radja Nainggolan e nonostante i problemi con la Uefa per la composizione delle liste Champions cercherà fino all'ultimo di regalare il centrocampista belga a Luciano Spalletti.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio il centrocampista della Roma ha confessato nella serata di ieri ad alcuni tifosi giallorossi che lo pregavano di restare che la scelta dell'addio non dipende da lui ma dal club: "Mi vogliono vendere..."